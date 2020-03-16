В Европе из-за коронавируса приостановили последний топ-чемпионат по футболу

Немецкая Бундеслига последней из европейских футбольных топ-чемпионатов приостановлена из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Чемпионат Германии по футболу 16 марта был приостановлен из-за коронавирусной инфекции, пишет официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Кроме первого дивизиона чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги), приостановлен и второй по силе дивизион.

Игры не будут проводиться как минимум до 2 апреля. В то же время управляющий директор Немецкого футбольного союза Кристиан Сайферт уточнил, что это не означает, что матчи возобновятся 3 апреля.

Бундеслига стал последним из топ-пяти футбольных дивизионов Европы, который был приостановлен. Ранее перестали играть матчи в Испании, Англии, Италии и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 марта в Германии коронавирусом заразилось 3795 человек, восемь – умерли.