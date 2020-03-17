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Нацбанк Украины 16 марта продал на валютном рынке $258 млн

Национальный банк Украины заявил, что в решениях участников валютного рынка "преобладает психологический фактор". Регулятор намерен продолжать валютные интервенции, чтобы сгладить колебания курса гривны.

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НБУ продал на валютном аукционе около четверти миллиарда долларов
НБУ продал на валютном аукционе около четверти миллиарда долларов
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины 16 марта продал на валютных аукционах около $258 млн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"Национальный банк продолжил проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса. Всего с этой целью было продано $238 млн", – сказано в заявлении.

Курс по результатам аукционов составил 26,54–26,7 грн/$, отметили в НБУ.

"Как и раньше, мы видим преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка. Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более $25 млрд, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", – добавила пресс-служба регулятора.

Нацбанк уточнил, что в 2019 году чистая покупка валюты составила около $8 млрд, тогда как с начала текущего года объем чистой продажи составил около $600 млн.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2523374797876677

Курс гривны начал снижать 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (со 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.

Теги: Украина, валюта, гривна, НБУ, доллар, аукцион, Нацбанк, курс гривны, пандемия, коронавирус
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