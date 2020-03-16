В Киеве зафиксировано два случая коронавируса

Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 изолированы, сообщили в Минздраве Украины. Всего в стране выявлено семь случаев заражения коронавирусом, скончался один человек.

В Киеве выявлено два случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщило Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

"16 марта в Киеве лабораторно подтверждено два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – сказано в сообщении.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.