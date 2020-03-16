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ПОЛИТИКА

Рада 17 марта проведет внеочередную сессию, посвященную коронавирусу

В повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады, созванной по предложению парламентских фракций, включены шесть вопросов.

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Внеочередное заседание Рады начнется в 8.00
Внеочередное заседание Рады начнется в 8.00
Фото: rada.gov.ua

17 марта в 8.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады Украины, посвященное борьбе с распространением коронавируса. Распоряжение председателя Рады Дмитрия Разумкова о созыве сессии по предложению парламентских фракций опубликовано вечером 16 марта на официальном сайте ВР.

В опубликованном распоряжении сказано, что в повестку дня внеочередной сессии включены шесть вопросов:

  • законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на предупреждение появления и распространения COVID-19;

  • законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченных на проведение закупок в сфере здравоохранения;

  • законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства госбюджета, и создании условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета;

  • законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы о поддержке налогоплательщиков на период карантинных мер;

  • проект постановления об организации работы Верховной Рады на период действия карантина;

  • проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады.

13 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о коронавирусе. "Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", – сказал он.

16 марта на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп Разумков сообщил, что пленарные заседания, намеченные на 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля, не состоятся из-за эпидситуации в стране. Депутаты переходят в режим работы в комитетах, сказал спикер. Однако президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения работы Рады.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались. 

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 лечат шестерых украинцев, одна гражданка Украины скончалась. 

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, госбюджет, карантин, Владимир Зеленский, Налоговый кодекс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Илья Емец, коронавирус
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