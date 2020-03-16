МВД Украины предлагает усилить наказание за нарушение правил карантина. Как борются с нарушителями в других странах?

Израиль

1. Введен штраф за нарушение режима карантина и за невыполнение требований полицейского разойтись (скопление от 10 человек и больше) – 5000 шекелей (€1200).

2. За невыполнение требования полицейского разойтись (скопление от 10 человек и больше) – 5000 шекелей.

3. За несообщение о домашнем карантине и/или о своем возвращении в Израиль из стран "черного списка" ВОЗ (с вечера 9 марта – из любой страны) – штраф 3000 шекелей (€750).

Италия

1. Умышленное телесное повреждение – ст. 558 Уголовного кодекса. Каждый, кто причинил телесные повреждения (ст. 583 УК), из-за которых возникает телесное или ментальное заболевание (осознанное заражение вирусом), наказывается лишением свободы от шести месяцев до трех лет, если болезнь длится не дольше 20 дней. Если происшествие повлечет болезнь, которая угрожает жизни пораженного человека, – квалификация по ст. 583 УК Италии, срок заключения – от трех до семи лет.

2. Указ премьер-министра от 11 марта 2020 года предусматривает санкции для тех, кто не соблюдает ограничительные меры, совершил побег из мест лечения/самолечения.

Деяния каждого, кто стал причиной смерти человека, осознавая, что заражен, и при этом покинул больницу, свое жилье/место, где проходит карантин, квалифицируются как убийство по ст. 557 УК и карается лишением свободы на срок от 21 года и более – в случае, если наступает смерть после инфекции.

3. Согласно ст. 4 указа президента от 8 марта 2020 года: "За исключением, если правонарушение не содержит серьезных факторов, невыполнение обязательств, изложенных в этом постановлении, наказывается в соответствии со ст. 650 УК, ст. 3, п. 4 указа-закона от 23 февраля 2020 года, п. 6".

Тот, кто не соблюдает мер, принятых властями из соображений общественного порядка или гигиены, наказывается, если этот факт не влечет за собой серьезного преступления, арестом до трех месяцев или штрафом €206.

Уже есть прецедент в городе Бусто-Арсицио (регион Ломбардия, провинция Варезе): за необоснованное перемещение в зону усиленных ограничительных мер с целью получения услуг интимного характера привлечены к ответственности мужчина и женщина по ст. 650 УК Италии.

Среди гипотетических нарушений:

сопротивление силам правопорядка (ст. 337 УК) при попытке лица нарушить зоны ограничений;

умышленные преступления против здоровья населения (ст. 452 УК), эпидемия или отравление воды и продуктов питания (ст. 438 и ст. 439 УК) – ответственность от трех до 12 лет;

за ложные данные в объяснениях мотивов необходимости передвижения в зонах ограничений предусмотрена санкция по ст. 495 УК в виде заключения от одного до шести лет.

4. Учебные заведения закрыты до 3.04. Кинотеатры, театры, спортклубы должны быть закрыты. В случае нарушения правил предусмотрено заключение до трех месяцев и штраф от €260.

Сингапур

За нарушение 14-дневного карантина предусмотрен штраф в 10 тыс. сингапурских долларов (€10,3 тыс.) и/или заключение до шести месяцев.

В то же время лица, находящиеся на карантине, могут просить о помощи:

студенты – в вузы, где учатся;

работающие – обращаются к работодателям, а в случае отказа – в минтруда.

Кроме того, каждый желающий может обратиться за ежедневной помощью в размере $100.

Россия

Мероприятия по самоизоляции несистематические и нечеткие, что не ограничивает Роспотребнадзор и полицию. Мужчине был выписан штраф, когда он вышел выносить мусор в контейнер рядом с домом.

Казахстан

1. 17 февраля 2020 года утверждено постановление главного государственного санитарного врача Казахстана по усилению мер профилактики коронавирусной инфекции. Лица, прибывающие из-за рубежа начиная с 20 февраля 2020 года, из стран с зарегистрированными случаями коронавируса, будут разделять на три категории:

в первую категорию попадают те, кто прибыл непосредственно из КНР, их будут перемещать на 14-дневный карантин с изоляцией в инфекционных стационарах, после чего они еще будут находиться 10 суток под домашним наблюдением медицинских работников;

во вторую – те, кто прибыл из стран, в которых зафиксировано более 10 случаев заражения. Они будут находиться на дому на 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников. Далее в течение 10 дней будет происходить проверка по телефону для контроля ситуации;

в третью – те, кто прибыл из стран, в которых зафиксировано менее 10 случаев заражения. С ними в течение 24 суток будет происходить контакт с помощью телефонных звонков.

В случае нарушения режима карантина для граждан и тех, кто временно находится на территории страны, предусмотрена административная ответственность КоАП РК по статье "Невыполнение постановлений, предписаний и других требований" и штраф от пяти месячных расчетных показателей (1 МРП = 2651 тенге).

2. С 1 марта 2020 года минздрав Казахстана начал четвертый этап усиления борьбы против коронавируса. Так, в первой категории к КНР присоединились Иран, Италия, Гонконг, Япония, Тайвань, Макао, Южная Корея.

Лица, прибывшие из КНР и Ирана, будут помещаться на 14-дневный карантин, а потом еще 10 дней после выписки будут находиться под контролем.

Лица, прибывшие из других стран первой категории, будут помещаться на 14-дневный домашний карантин, но по решению санитарной службы они могут быть переведены на карантин в медучреждении.

Лица, которые прибыли из стран второй категории (Азербайджан, Сингапур, Таиланд), в течение 14 дней будут находиться под наблюдением на дому, после которого с ними будут созваниваться в течение 10 дней.

Лица, прибывшие из стран третьей категории (Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Кувейт, Испания), будут под дистанционным контролем, то есть с ними будут созваниваться в течение 24 дней.

В случае неповиновения лиц из второй и третьей категории, которые вопреки требованию находиться на определенной территории карантина выйдут из нее, лицам, согласно п. 3 ст. 462 КоАП, грозит штраф от пяти месячных расчетных показателей или 13 255 тенге (€27).

ОАЭ

Согласно закону №2/2012, за нарушение санитарно-гигиенических норм предусмотрен штраф в размере 1000 дирхамов ($272).

Справка.

Китай в 2009 году. Из-за стремительного распространения вируса гриппа A/H1N1 предусматривалась уголовная ответственность и штраф до $29 тыс. за нарушение требований карантинного контроля согласно циркуляру правительства от 19 июня 2009 года. "Предприятия, которые не проявляют ответственности по обеспечению профилактики и контроля (над распространением гриппа A/H1N1), решением районных и уездных правительств должны были приостановить работу, их лишали лицензии, а также обязывали выплатить штраф 50 тыс. – 200 тыс. юаней ($7 тыс. – 29,4 тыс.)".