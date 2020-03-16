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Зеленский заявил, что Кернеса ждет уголовная ответственность в случае срыва карантина в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии метрополитена на время карантина. Президент в ответ заявил, что каждый заболевший коронавирусом в Харькове будет ответственностью Кернеса.

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Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение о закрытии метрополитена на время карантина
Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение о закрытии метрополитена на время карантина
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил мэра Харькова Геннадия Кернеса, что его может ждать уголовная ответственность в случае срыва карантина в городе. Об этом он заявил 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове – это будет полностью его [Кернеса] ответственность. А еще, с другой стороны, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность", – заявил президент.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. Однако Кернес заявил, что учебные заведения на карантин закрывать не будут.

16 марта Зеленский поручил Кабинету Министров остановить работу всех метрополитенов с 18 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Кернес в ответ заявил, что не будет выполнять распоряжение о закрытии метрополитена на время карантина.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, эпидемия, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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