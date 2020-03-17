"Мы на войне". Евросоюз из-за коронавируса закроет внешние границы с 17 марта

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, также закрыты будут границы Шенгенской зоны.

Европейский союз в связи с угрозой коронавируса со вторника, 17 марта, закроет внешние границы ЕС на 30 дней. Об этом заявил 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации, опубликованного на YouTube-канале французского президента.

"Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", – отметил Макрон.

Он также уточнил, что закрыты также будут границы Шенгенской зоны. В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному, и повторял, что "мы на войне".