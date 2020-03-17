Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и заявил, что, возможно, это Беларуси стоило бы бояться, "чтобы огромная Россия не "завирусила" ее".

Лукашенко: Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что Россия закрыла границу с Беларусью из-за распространения коронавируса, поскольку в самой РФ зафиксировано больше случаев заболевания, чем в Беларуси.

Он обсудил эту ситуации на заседании с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым 16 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

"Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", – сказал Лукашенко.

Он посоветовал "некоторым горячим головам в России думать, прежде чем говорить".

"Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать", – заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, "чтобы огромная Россия не "завирусила" ее".

"Как вчера сказал премьер России [Михаил Мишустин], у них пожар: не все в СМИ давали (найти заявлений Мушистина о "пожаре" в РФ не удалось, 14 марта он говорил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию. – "ГОРДОН"). У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом – при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать – нет, закрыли", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси сказал, что с таким заболеванием, как коронавирусная инфекция, "территориально бороться невозможно", и возмутился, что РФ приняла решение о закрытии границы, "не посоветовавшись, поставив перед фактом".

"Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека", – предположил Лукашенко.

Он высказал мнение, что такое решение не могли принять без ведома президента РФ, и проинформировал, что у него уже запланирован разговор с Владимиром Путиным.

Тему закрытия границы и коронавируса президент Беларуси поднял еще раз во время встречи с руководителями местных органов власти, которая тоже состоялась 16 марта. "В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

О закрытии границы с Беларусью премьер-министр РФ объявил 16 марта на оперативном совещании с вице-премьерами. "Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса", – цитирует Мишустина пресс-служба российского правительства.

По данным министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 16 марта в стране зафиксировано 36 пациентов с коронавирусной инфекцией, летальных случаев не было.

В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом 16 марта увеличилось до 93 человек, под наблюдением – 15 тыс. человек. Летальных случаев в РФ тоже не зафиксировано.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирусом инфицировано 168 019 человек в более чем 140 странах, 6610 человек скончались. Большинство заболевших – 81 077 человек – жители Китая.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.