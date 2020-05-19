В Украине – 260 новых инфицированных коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала апреля

В Украине за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 260 человек, сообщил утром 19 мая Совет национальной безопасности и обороны.
Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине с начала апреля: до этого меньше было только 8 апреля – 224.
В общем коронавирус уже подтвержден у 18 876 украинцев.
За последних 24 часа от инфекции скончалось 13 человек, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 548.
От коронавирусной болезни уже вылечилось 5632 больных (+356 за сутки). 12 696 человек еще продолжают болеть (за сутки их количество уменьшилось на 109).
Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции был исследован на коронавирус 239 961 образец.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли.