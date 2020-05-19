В Украине – 260 новых инфицированных коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала апреля

Коронавирус в Украине выявили у 18 876 человек, в том числе у 260 человек – за последние сутки, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Коронавирусом уже заразилось более 18,8 тыс. украинцев Фото: depositphotos.com

В Украине за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 260 человек, сообщил утром 19 мая Совет национальной безопасности и обороны.

Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине с начала апреля: до этого меньше было только 8 апреля – 224.

В общем коронавирус уже подтвержден у 18 876 украинцев.

За последних 24 часа от инфекции скончалось 13 человек, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 548.

От коронавирусной болезни уже вылечилось 5632 больных (+356 за сутки). 12 696 человек еще продолжают болеть (за сутки их количество уменьшилось на 109).

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции был исследован на коронавирус 239 961 образец.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 751;

Волынская область – 635;

Днепропетровская область – 843;

Донецкая область – 131;

Житомирская область – 573;

Закарпатская область – 911;

Запорожская область – 385;

Ивано-Франковская область –1235;

Киев – 2359;

Киевская область – 1245;

Кировоградская область – 445;

Луганская область – 42;

Львовская область – 1098;

Николаевская область – 263;

Одесская область – 784;

Полтавская область – 264;

Ровенская область – 1188;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 1081;

Харьковская область – 816;

Херсонская область – 168;

Хмельницкая область – 267;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 2742;

Черниговская область – 110.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли.