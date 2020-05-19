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В Украине – 260 новых инфицированных коронавирусом. Это самый низкий показатель с начала апреля

Коронавирус в Украине выявили у 18 876 человек, в том числе у 260 человек – за последние сутки, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Коронавирусом уже заразилось более 18,8 тыс. украинцев
Коронавирусом уже заразилось более 18,8 тыс. украинцев 
Фото: depositphotos.com

В Украине за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 260 человек, сообщил утром 19 мая Совет национальной безопасности и обороны.

Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине с начала апреля: до этого меньше было только 8 апреля – 224

В общем коронавирус уже подтвержден у 18 876 украинцев.

За последних 24 часа от инфекции скончалось 13 человек, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 548.

От коронавирусной болезни уже вылечилось 5632 больных (+356 за сутки). 12 696 человек еще продолжают болеть (за сутки их количество уменьшилось на 109).

Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции был исследован на коронавирус 239 961 образец.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

  • Винницкая область – 751;
  • Волынская область – 635;
  • Днепропетровская область – 843;
  • Донецкая область – 131;
  • Житомирская область – 573;
  • Закарпатская область – 911;
  • Запорожская область – 385;
  • Ивано-Франковская область –1235;
  • Киев – 2359;
  • Киевская область – 1245;
  • Кировоградская область – 445;
  • Луганская область – 42;
  • Львовская область – 1098;
  • Николаевская область – 263;
  • Одесская область – 784;
  • Полтавская область – 264;
  • Ровенская область – 1188;
  • Сумская область – 164;
  • Тернопольская область – 1081;
  • Харьковская область – 816;
  • Херсонская область – 168;
  • Хмельницкая область – 267;
  • Черкасская область – 376;
  • Черновицкая область – 2742;
  • Черниговская область – 110.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1924604104330975

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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