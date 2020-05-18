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В Китае из-за новой вспышки коронавируса на карантин закрыли более 100 млн человек

Правительство китайской провинции Цзилинь заявило, что намерено предпринять самые жесткие меры по сдерживанию коронавирусной инфекции.

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В провинции Цзилинь новая вспышка коронавируса
В провинции Цзилинь – новая вспышка коронавируса
Фото: EPA

На северо-востоке Китая зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Под карантинные ограничения в провинциях Цзилинь и Ляонин попали около 108 млн человек, пишет Bloomberg.

Вспышка началась в городе Шулань (провинция Цзилинь). Местные чиновники пока не определили причину заражения, однако считают, что инфекцию могли завезти граждане Китая, возвращающиеся из России, которая сейчас занимает первое место по темпам распространения коронавируса.

Несмотря на то, что в регионе подтверждено немногим более 100 случаев, власти заявили о намерении предпринять "самые жесткие меры" по сдерживанию вспышки. В частности, на карантин будут закрыты жилые комплексы, где есть заболевшие. Покидать дома можно будет одному человеку от каждой семьи – раз в два дня на два часа, чтобы сходить в магазин. Кроме того, в аптеках запретили продажу жаропонижающих средств и лекарств от простуды, чтобы жители не могли скрыть симптомы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. В конце февраля – начале марта эпидемия в Китае пошла на спад, однако инфекция распространилась в страны Европы и Америки. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,75 млн человек, из них более 316 тыс. умерли, 1,75 млн выздоровели. Всего в Китае заболело 84 тыс. человек, 4,6 тыс. из них скончались, 79 тыс. выздоровели.

Теги: Китай, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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