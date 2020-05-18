Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что денежная помощь будет предоставляться другим странам в течение двух лет.

По словам Цзиньпина, Китай будет сотрудничать с ООН для обеспечения поставок противоэпидемических средств Фото: EPA

Китай планирует выделить $2 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом во время открытия 73-й Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин, полный текст его речи опубликовало издание The Global Times.

Цзиньпин подчеркнул, что средства планируют выделить в течение двух лет.

Он также заявил, что Китай будет сотрудничать с ООН, чтобы создать глобальный центр гуманитарного реагирования в Китае для обеспечения поставок противоэпидемических средств. Также планируется создать "зеленые коридоры" для ускоренной транспортировки и таможенного оформления этих поставок.

Кроме того, Китай создаст механизм сотрудничества для своих больниц в паре с 30 африканскими больницами и ускорит строительство штаб-квартиры Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы помочь континенту расширить свои возможности по обеспечению готовности к болезням и борьбе с ними.