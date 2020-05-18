Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай планирует выделить $2 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом во время открытия 73-й Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин, полный текст его речи опубликовало издание The Global Times.
Цзиньпин подчеркнул, что средства планируют выделить в течение двух лет.
Он также заявил, что Китай будет сотрудничать с ООН, чтобы создать глобальный центр гуманитарного реагирования в Китае для обеспечения поставок противоэпидемических средств. Также планируется создать "зеленые коридоры" для ускоренной транспортировки и таможенного оформления этих поставок.
Кроме того, Китай создаст механизм сотрудничества для своих больниц в паре с 30 африканскими больницами и ускорит строительство штаб-квартиры Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы помочь континенту расширить свои возможности по обеспечению готовности к болезням и борьбе с ними.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. К 18 мая в мире коронавирусом заразились 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.