"На самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру". Советник Трампа обвинил Китай в распространении COVID-19

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговой политики Питер Наварро возложил на Китай ответственность за пандемию коронавируса. По мнению Наварро, китайские власти использовали туристов как разносчиков заразы.

Массовые путешествия китайских туристов по всему миру способствовали распространению коронавирусной инфекции и обусловили глобальную пандемию. Об этом заявил советник президента США по вопросам торговой политики Питер Наварро в эфире ABC News 18 мая.

"Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч человек на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его", – заявил Наварро.

По его словам, Китай мог остановить вирус в Ухане, где впервые диагностировали COVID-19.

“Yes, I do blame the Chinese,” White House adviser Peter Navarro says on economic challenges in U.S. due to COVID-19, claiming that China “behind the shield of the World Health Organization — for two months— hid the virus from the world.” https://t.co/vTqcX6SuVX pic.twitter.com/6wtvIDI84i — This Week (@ThisWeekABC) May 17, 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Китай все чаще сталкивается с обвинениями в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Кроме того, США считают, что "ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно". В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.

Более 100 государств поддержали инициативу Австралии и стран Европейского союза о проведении независимого расследования начала вспышки коронавируса в преддверии Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения.