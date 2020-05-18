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"На самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру". Советник Трампа обвинил Китай в распространении COVID-19

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговой политики Питер Наварро возложил на Китай ответственность за пандемию коронавируса. По мнению Наварро, китайские власти использовали туристов как разносчиков заразы.

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Питер Наварро отметил, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Питер Наварро отметил, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Фото: EPA

Массовые путешествия китайских туристов по всему миру способствовали распространению коронавирусной инфекции и обусловили глобальную пандемию. Об этом заявил советник президента США по вопросам торговой политики Питер Наварро в эфире ABC News 18 мая. 

"Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч человек на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его", – заявил Наварро.

По его словам, Китай мог остановить вирус в Ухане, где впервые диагностировали COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Китай все чаще сталкивается с обвинениями в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Кроме того, США считают, что "ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно". В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.

Более 100 государств поддержали инициативу Австралии и стран Европейского союза о проведении независимого расследования начала вспышки коронавируса в преддверии Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения.

Теги: США, Китай, Питер Наварро, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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