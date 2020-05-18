Еще одна страна объявила, что победила коронавирус

В Камбодже более месяца не фиксировались новые случаи коронавируса. Все 122 пациента с этим диагнозом вылечились, сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook.
16 мая из госпиталя была выписана последняя больная COVID-19, это была 36-летняя женщина, которую лечили в Пномпене.
По информации Khmer Times, среди 122 заболевших в стране коронавирусом большинство были иностранцы: французы, малайзийцы, британцы, граждане КНР, Вьетнама, США и других стран.
Об окончании эпидемии коронавируса 14 мая заявили власти Словении. В балканской стране с населением в 2 млн официально зарегистрировано 1464 заболевших и 103 летальных случая.
27 апреля о победе над COVID-19 рапортовала Новая Зеландия.
Первый случай заражения коронавирусом в Камбодже зафиксировали в конце января. Семья первого зараженного побывала в китайском городе Ухань.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом инфицировалось более 4,68 млн человек, более 313 тыс. из них умерли, а 1,72 млн вылечились.