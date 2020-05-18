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Еще одна страна объявила, что победила коронавирус

В Камбодже с 12 апреля не выявляли новые случаи COVID-19, всего за время пандемии коронавируса страна сообщила о 122 заболевших. Это третье государство после Словении и Новой Зеландии, которое заявило об окончании эпидемии.

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16 мая из больницы в Пномпене выписали последнего пациента
16 мая из больницы в Пномпене выписали последнего пациента
Фото: មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត / Facebook

В Камбодже более месяца не фиксировались новые случаи коронавируса. Все 122 пациента с этим диагнозом вылечились, сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook.

16 мая из госпиталя была выписана последняя больная COVID-19, это была 36-летняя женщина, которую лечили в Пномпене.

https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/3011718738867212/?type=3

По информации Khmer Times, среди 122 заболевших в стране коронавирусом большинство были иностранцы: французы, малайзийцы, британцы, граждане КНР, Вьетнама, США и других стран.

Об окончании эпидемии коронавируса 14 мая заявили власти Словении. В балканской стране с населением в 2 млн официально зарегистрировано 1464 заболевших и 103 летальных случая.

27 апреля о победе над COVID-19 рапортовала Новая Зеландия.

Первый случай заражения коронавирусом в Камбодже зафиксировали в конце января. Семья первого зараженного побывала в китайском городе Ухань.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом инфицировалось более 4,68 млн человек, более 313 тыс. из них умерли, а 1,72 млн вылечились.

Теги: Камбоджа, Словения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, диагноз
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