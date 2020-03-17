Заблокированные на границе Италии и Словении фуры прибыли в Украину

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что 12 украинских грузовиков, находящихся на границе Италии и Словении, вернулись в Украину.

16 марта для украинских грузовиков был создан гуманитарный коридор по маршруту Словения – Хорватия – Сербия – Румыния Фото: EPA

Грузовики, которые были заблокированы на границе Италии и Словении, пересекли границу Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Имеем успешный кейс слаженного сотрудничества Министерства инфраструктуры, МИД, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте со своими коллегами за рубежом", – добавил он.

16 марта Мининфраструктуры сообщало, что для 12 украинских грузовиков определен гуманитарный коридор для выезда из Европейского союза по маршруту Словения – Хорватия – Сербия – Румыния.