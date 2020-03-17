Дочь умершей от коронавируса украинки работает в детсаде и ездила в Киев до карантина – СМИ

Дочь жительницы Радомышля (Житомирская область), которая умерла от коронавируса, до обсервации ежедневно ездила в Киев на работу. Об этом узнали журналисты издания "Обозреватель".
По данным журналистов, женщина работает в детском саду №601 на ул. Верховинной в Святошинском районе Киева. В садике она общалась со своими сотрудниками и теоретически с детьми – с 3-го по 6-е и с 10-го по 11 марта. Детские учреждения на карантин закрыли 12 марта.
Замглавы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский рассказал "Обозревателю", что с сотрудниками детсада работают санитарные врачи, а сам садик постоянно обрабатывается дезинфицирующими средствами.
По его словам, выявлены все, с кем контактировала дочь умершей и кто находится в зоне риска.
Сейчас женщина вместе с семьей находится на обсервации в Радомышле, уточняет "Обозреватель".
Первой умершей от коронавируса украинкой была 71-летняя жительница Радомышля. 1 марта она вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнение – воспаление легких.
13 марта состояние заболевшей ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В тот же день она умерла.
В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.
За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.