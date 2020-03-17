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В Украине отменены все футбольные матчи

12 марта Украинская ассоциация футбола постановила проводить все футбольные и футзальные матчи без зрителей. С 18 марта все турниры будут полностью приостановлены.

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Решение о возобновлении турниров будет принято дополнительно
Решение о возобновлении турниров будет принято дополнительно
Фото: depositphotos.com

С 18 марта все футбольные и футзальные турниры в Украине, в том числе чемпионат по футболу среди команд Премьер-лиги и розыгрыш Кубка Украины, будут приостановлены. Такое решение 17 марта принял исполком Украинской ассоциации футбола.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины исполком УАФ принял решение обязать организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения по данному вопросу [...] приостановить проведение всех соревнований украинской Премьер-лиги, Кубка Украины, [первенств среди команд] U21 и U19, Первой лиги, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, детско-юношеской футбольной лиги, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровней", – сказано в сообщении.

С 12 марта все соревнования под эгидой УАФ проводились без зрителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

В Украине на данный момент подтверждено 14 случаев заболевания (семь из них – за последние сутки), две женщины – 77-и и 33-х лет – скончались. За границей COVID-19 подтвержден у восьми граждан Украины (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах), одна украинка умерла (она жила и работала в Италии).

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.

Теги: футбол, эпидемия, Премьер-лига, УАФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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