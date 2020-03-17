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В Украине зафиксировано семь новых случаев коронавируса, один человек скончался

Среди заразившихся коронавирусом – двое маленьких детей, сообщает Минздрав Украины. 33-летняя женщина умерла, став второй жертвой эпидемии в стране.

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Лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19 в Украине
Лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19 в Украине
Фото: ЕРА

В Украине зафиксировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Министерство здравоохранения страны в Telegram.

"По состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два – летальных", – сказано в сообщении.

От заболевания скончалась 33-летняя женщина в Черновицкой области. Она стала второй жертвой коронавирусной инфекции (13 марта скончалась жительница Радомышля Житомирской области).

Среди семи случаев, выявленных сегодня, шесть приходятся на Черновицкую область. Кроме умершей, это лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей – год и 10 месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая, отметили в Минздраве.

Еще один заболевший – 44-летний мужчина, житель Киевской области, вернувшийся из-за границы.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава Украины исследовала более 640 образцов с подозрением на COVID-19, сказано на странице центра в Facebook.

Издание "Молодий буковинець" пишет, что 33-летняя жительница региона умерла 16 марта, но на момент ее смерти диагноз "коронавирусная инфекция" не был подтвержден.

В Украине по состоянию на 16 марта было подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, один, летальный, – в Житомирской). За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

С 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях введено чрезвычайное положение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Киевская область, Черновицкая область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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