За границей от коронавируса лечат восьмерых украинцев – МИД

На лечении от коронавируса находятся по двое украинцев в Германии, Италии и Польше, по одному – в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

За пределами Украины находятся восемь граждан, которые заразились коронавирусом. Об этом 16 марта сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве отметили, что на лечении находятся по двое украинцев в Германии, Италии и Польше, по одному – в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Одна гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии 13 марта, а пятерым украинцам за границей удалось вылечиться, напомнили в МИД.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой в связи с ситуацией в мире из-за распространения коронавируса, за последние сутки вернули несколько тысяч человек, сообщали в МИД.