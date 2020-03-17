Вспышка коронавируса в Испании. За сутки зафиксировано около 2000 новых случаев, 150 человек скончалось

43% случаев заражения коронавирусом в Испании приходится на столицу страны Мадрид.

В Мадриде зафиксировано больше всего случаев COVID-19 на территории Испании Фото: ЕРА

В Испании за последние сутки существенно возросло число случаев заражения коронавирусом, сообщил 17 марта на пресс-конференции в Мадриде глава центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями министерства здравоохранения страны Фернандо Симон. Об этом пишет El Pais.

Общее количество зараженных выросло до 11 178, что более чем на 2000 больше, чем сутками ранее.

150 человек умерли за последние сутки, общее число погибших в Испании достигло 491.

Наибольшее количество подтвержденных случаев приходится на Мадрид – 43%. Агентство Europa Press сообщает о вспышке заболевания COVID-19 в столичном доме престарелых "Монте Эрмосо". Как минимум 17 постояльцев скончались, около 70 пожилых людей сдали позитивный тест на коронавирус. Родственники умерших жалуются, что им не выдают тела.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.