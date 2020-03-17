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17 марта, 2020
 
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Loboda показала фото в купальнике и рассказала о карантине

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda заявила, что во время карантина сидит дома.

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Loboda: Теперь любой отдых нам кажется сказкой
Loboda: Теперь любой отдых нам кажется сказкой
Фото: lobodaofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в купальнике. Снимки были сделаны во время ее отдыха в одной из жарких стран.

"Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой... Смотрю на фото с январских каникул, и меня одолевает счастье", – написала она.

По словам певицы, сейчас она соблюдает режим карантина.

"Сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками, слушаю лекции", – отметила исполнительница.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом 16 марта увеличилось до 93 человек, под наблюдением – 15 тыс. человек. Летальных случаев в РФ не зафиксировано.

Теги: Loboda, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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