Loboda показала фото в купальнике и рассказала о карантине

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в купальнике. Снимки были сделаны во время ее отдыха в одной из жарких стран.
"Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой... Смотрю на фото с январских каникул, и меня одолевает счастье", – написала она.
По словам певицы, сейчас она соблюдает режим карантина.
"Сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками, слушаю лекции", – отметила исполнительница.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).
В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом 16 марта увеличилось до 93 человек, под наблюдением – 15 тыс. человек. Летальных случаев в РФ не зафиксировано.