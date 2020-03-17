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В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом украинцев

Состояние всех четырех жителей Черновицкой области, которые заразились коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщили в областной государственной администрации.

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Коронавирусом в Украине заразилось семь человек, один из них скончался
Коронавирусом в Украине заразилось семь человек, один из них скончался
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 10.00 у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы. Об этом 17 марта проинформировала пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

В ОГА добавили, что состояние пациентов оценивается как стабильное.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1270317276509641

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

В Украине с 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

Теги: Украина, Черновицкая область, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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