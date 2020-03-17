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Полторы тысячи украинцев вернулись в Украину из Египта – МИД

Компания SkyUp доставила из Египта полторы тысячи украинцев в Борисполь, Львов и Харьков, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Египет прекращает авиасообщение с 19 марта
Египет прекращает авиасообщение с 19 марта
Фото: ЕРА

17 марта из египетского Шарм-эль-Шейха в Украину вернулось полторы тысячи украинцев. Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД" в Twitter, которую ведет Министерство иностранных дел Украины.

"1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже шесть рейсов, вернулись 1146 украинских граждан. Также два самолета прибыли во Львов, один – в Харьков", – говорится в сообщении.

На онлайн-табло компании SkyUp указано, что в течение дня компания намерена осуществить 20 рейсов из Египта в Украину. Самолеты способны перевезти около 3,8 тыс. пассажиров. 

В Украину вернулись также более 100 украинцев из Грузии, сообщил "Интерфакс-Украина" заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

С 19 марта Египет в связи с угрозой распостранения коронавируса прекращает авиасообщение. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 17 марта в стране заразилось 126 человек, двое из них скончались. 

Теги: Львов, Украина, Харьков, Египет, МИД, Борисполь, самолет, украинцы, Шарм-эль-Шейх, SkyUp, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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