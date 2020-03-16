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Египет прекращает авиасообщение с 19 марта

С 19-го по 31 марта Египет временно прекратит полеты в свои аэропорты, за этот период все туристические объекты будут продезинфицированы, заявил премьер-министр этой страны Мустафа Мадбули. В египетских отелях остаются украинские туристы, 730 из них закрыты на карантин.

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Египет временно закрывает аэропорты
Египет временно закрывает аэропорты
Фото: ЕРА

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил на пресс-конференции в Каире 16 марта о временном прекращении авиасообщения в качестве меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Gulf News.

Египетские аэропорты будут закрыты с 19-го по 31 марта, сказал Мадбули.

За этот период все гостиницы и туристические объекты будут продезинфицированы, добавил он.

Ранее власти Египта закрыли образовательные учреждения и запретили массовые собрания, в мечетях сократили время молитвы.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, в Египте зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.

По информации Министерства иностранных дел Украины, 730 украинских граждан помещены на 14-дневный карантин и не могут покинуть территорию отеля в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Теги: Египет, аэропорт, запрет, туристы, карантин, гостиница, авиасообщение
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