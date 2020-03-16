Египет прекращает авиасообщение с 19 марта

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил на пресс-конференции в Каире 16 марта о временном прекращении авиасообщения в качестве меры против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Gulf News.
Египетские аэропорты будут закрыты с 19-го по 31 марта, сказал Мадбули.
За этот период все гостиницы и туристические объекты будут продезинфицированы, добавил он.
Ранее власти Египта закрыли образовательные учреждения и запретили массовые собрания, в мечетях сократили время молитвы.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, в Египте зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.
По информации Министерства иностранных дел Украины, 730 украинских граждан помещены на 14-дневный карантин и не могут покинуть территорию отеля в египетском Шарм-эль-Шейхе.