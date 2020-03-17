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Три человека заразились коронавирусом внутри страны, они не путешествовали за границу – Минздрав

В связи с тем, что трое из семи украинцев заразились коронавирусом внутри страны, Министерство здравоохранения Украины решило изменить алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией, сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко сказал, что не инфекционные отделения и больницы должны быть готовы принимать пациентов с коронавирусом
Ляшко сказал, что не инфекционные отделения и больницы должны быть готовы принимать пациентов с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

Трое из семи человек заразились коронавирусом внутри страны, они не путешествовали за границу. Об этом 17 марта во время брифинга в парламенте сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них три случая связаны с передачей данного вируса внутри страны, на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как Министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", – сказал Ляшко.

Мировая статистика показывает, что около 80% заболеваний проходит в легкой форме, а около 10% нуждаются в госпитализации, поэтому в Украине нужно увеличивать количество коек вне инфекционных отделений, больницы должны перепрофилироваться. 

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

В первой версии заметки говорилось, что в Украине заразилось четыре человека, но в Минздраве изданию "ГОРДОН" уточнили, что речь идет о трех гражданах. 

Теги: Украина, больница, украинцы, Минздрав, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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