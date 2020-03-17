Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций и госпитализаций

Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить максимальную готовность и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных коронавирусом людей в тяжелых состояниях.

В связи с угрозой распространения коронавируса Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых операций и госпитализаций, кроме срочных и неотложных. Об этом говорится в постановлении правительства №215 от 16 марта.

"Министерству здравоохранения обеспечить: временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных, а также максимальную готовность и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях", – говорится в документе.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.