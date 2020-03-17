Рада поддержала законопроект о противодействии коронавирусу

Верховная Рада сегодня приняла законопроект №3219 о внесении в законы изменений, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. Документ предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 344 народных депутата.

Документ предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств.

Законопроектом вводится комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина, и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. В том числе речь идет о возможности работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска.

Правительству поручено в недельный срок установить доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавируса в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий.

Предусматривается введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом COVID-19.

Так, за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 54 тыс. грн), ареста сроком на шесть месяцев, ограничение или лишение свободы на три года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц – нарушитель может получить тюремный срок от пяти до восьми лет.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.