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Один из заболевших COVID-19 в Киеве контактировал с первой жертвой коронавируса в Украине – Кличко

Первыми инфицированными коронавирусом киевлянами являются студент и женщина, которая вернулась из Франции, заявил столичный мэр Виталий Кличко.

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В Киеве появились первые заразившиеся коронавирусом
В Киеве появились первые заразившиеся коронавирусом
Фото: ЕРА

Один из двух заразившихся коронавирусом в Киеве – студент, контактировавший с украинкой из Житомирской области, которая стала первой жертвой нового вируса в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы", – написал Кличко.

Второй заболевшей стала киевлянка, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции под наблюдением врачей и получает лечение дома.

Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

"Коронавирус таки ворвался в Киев. Придерживаемся рекомендаций врачей и не дадим ему шансов на стремительное распространение", – добавил столичный мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2595413864010484

16 марта в Киеве лабораторно подтвердили два случая COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: Киев, Виталий Кличко, больница, жертвы, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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