Пандемия коронавируса – это человеческая трагедия и глобальный кризис – G7

Лидеры стран "Большой семерки" считают, что для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции необходимо поддерживать мировую торговлю и инвестиции, а также поощрять сотрудничество в области науки и исследований.

"Большая семерка" (США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия) признала, что пандемия коронавирусной инфекции – "это человеческая трагедия и глобальный кризис в области здравоохранения, который создает серьезные риски для мировой экономики". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам видеоконференции, состоявшейся 16 марта. Текст коммюнике опубликован на сайте Белого дома.

"Мы полны решимости сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить мощный глобальный ответ [на пандемию]. Мы выражаем убежденность, что текущие проблемы, связанные с пандемией COVID-19, нуждаются в строго скоординированном международном подходе, основанном на фактических данных, который соответствует нашим демократическим ценностям и использует сильные стороны частного предпринимательства", – сказано в заявлении.

Члены "Большой семерки" намерены использовать все возможности для координации действий по борьбе с коронавирусом, для защиты рабочих мест и поддержки мировой торговли и инвестиций, а также для поддержки сотрудничества в науке и исследованиях.

"Действуя вместе, мы будем работать над устранением медицинских и экономических рисков, вызванных пандемией COVID-19, и готовить почву для быстрого восстановления сильного, устойчивого экономического роста и процветания", – говорится в заявлении "Семерки".

G7 также заверила, что государства-участники "мобилизуют весь спектр инструментов, включая монетарные и фискальные, для поддержки наиболее пострадавших секторов экономики". Лидеры стран "Большой семерки" призвали Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие международные организации продолжать оказывать помощь всем странам для борьбы с последствиями пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По прогнозам МВФ, если экономика Китая начнет восстанавливаться во втором квартале 2020 года, то рост ВВП Китая замедлится на 0,4 процентного пункта, мировой экономики – на 0,1 процентного пункта, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Панические настроения из-за вспышки коронавируса уже спровоцировали падение фондовых рынков Европы и США.