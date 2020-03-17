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Кабмин ввел в двух областях Украины режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции в двух украинских областях – Житомирской и Черновицкой, – где зафиксированы случаи заболевания, введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме этого, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство решило закрыть междугороднее пассажирское сообщение по всей стране.

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Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией
Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины 17 марта принял ряд решений для предотвращения распространения коронавируса в стране. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.

"Было решено ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года", – написал премьер.

Также правительство решило запретить:

  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;
  • перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси;
  • массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии;
  • с 18 марта – перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения до принятия отдельного решения.

"С 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг [запрещено] принимать посетителей", – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, было решено ограничить экспорт продуктов питания.

Пресс-служба Кабмина уточнила, что запрет на пассажирские перевозки будет действовать с 18 марта по 3 апреля и распространяется, в частности, на работу метрополитена Киева, Харькова и Днепра.

С требованием приостановить внутренние пассажирские перевозки и ограничить работу общественного транспорта, в том числе метро, к Мининфраструктуры 16 марта обратился президент Украины Владимир Зеленский

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Всего в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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