Украине необходимо около 13 млрд грн для закупки лекарств, чтобы бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Нам сейчас нужно срочно 500 "скорых" – это то количество, которого не хватает для наших больниц... Мы делаем отдельный фонд. Нам сейчас понадобится на лекарства где-то 12–13 млрд грн", – отметил президент.
Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.