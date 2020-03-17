Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинским больницам на данный момент не хватает около 500 "скорых" для эффективной работы на фоне вспышки коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане Фото: EPA

Украине необходимо около 13 млрд грн для закупки лекарств, чтобы бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам сейчас нужно срочно 500 "скорых" – это то количество, которого не хватает для наших больниц... Мы делаем отдельный фонд. Нам сейчас понадобится на лекарства где-то 12–13 млрд грн", – отметил президент.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.