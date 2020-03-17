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Канада закрывает границы для большинства иностранцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что границы страны останутся открытыми только для канадцев, американцев и иностранных дипломатов.

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В Канаде зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом, один человек погиб
В Канаде зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом, один человек погиб
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранных граждан, кроме жителей Канады, граждан США, представителей иностраннных дипмиссий, пишет Axios.

На вопрос, почему запрет не распространяется на американцев, Трюдо отметил, что "уровень интеграции наших двух экономик ставит США в отдельную категорию от остального мира".

Однако Трюдо не исключил закрытия границы с США позднее.

Согласно данным министерства здравоохранения Канады, на 16 марта в стране зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом, еще у 17 человек подозревают инфекцию. Один человек погиб.

Среди заболевших коронавирусом канадцев также жена Трюдо Софи. Она вместе с мужем находится в изоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Теги: США, Канада, эпидемия, Джастин Трюдо, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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