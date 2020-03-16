В Офисе президента подтвердили, что Зеленский встречался с бизнесменами. Говорили о коронавирусе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал владельцев крупнейших украинских компаний и бизнес-групп помочь государству с закупкой и поставкой крупных партий тестов на наличие коронавируса, а также необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств. В Офисе президента заверили, что бизнесмены согласились это сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. Об этом 16 марта проинформировала пресс-служба главы государства.

В ОПУ отметили, что на встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Их имена пресс-служба не назвала, но на опубликованном фото видно, что, в частности, там были бизнесмены Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Александр Ярославский.

"На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский призвал бизнесменов быть социально ответственными в трудных ситуациях для государства.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", – отметил президент.

В ОПУ заверили, что бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали помочь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.

О неанонсированной встречи Зеленского с крупными украинскими бизнесменами сообщала программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

На 19.30, как выяснила "Украинская правда", у Зеленского назначена новая встреча – с парламентской фракцией "Слуга народа". По информации издания, она состоится в Офисе президента и будет касаться законопроекта об открытии рынка земли.

17 марта в 8.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады Украины, посвященное борьбе с распространением коронавируса.

С 18 марта Зеленский поручил ужесточить карантинные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса и остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки, а также закрыть метрополитены. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.