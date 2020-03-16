Зеленский провел неанонсированную встречу с богатейшими бизнесменами Украины, а вечером собирает на Банковой "Слугу народа" – СМИ

По данным "Радіо Свобода", на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским побывали бизнесмены Ринат Ахметов, Александр Ярославский, Андрей Веревский и предположительно Игорь Коломойский. На 19.30, как выяснила "Украинская правда", глава государства собирает в Офисе президента парламентскую фракцию "Слуга народа".

По данным СМИ, Зеленский сегодня на Банковой собирает бизнесменов и депутатов Фото: president.gov.ua

16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел неанонсированную встречу с крупными украинскими бизнесмена, сообщила программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

Бизнесмены начали прибывать на территорию Офиса президента на Банковую около 17.00.

Первой заехала машина самого богатого украинца, основателя группы СКМ Рината Ахметова.

Затем на Банковую прибыли кортежи владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

По данным журналистов, за час до встречи из Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется основатель группы "Приват" Игорь Коломойский.

Первым на территорию Офиса президента заехал автомобиль Рината Ахметова. Фото: radiosvoboda.org

По данным НВ на конец 2019 года, состояние Ахметова составляет $9,629 млрд (первое место в рейтинге самых богатых украинцев), Коломойского – $1,48 млрд (четвертое место), Ярославского – $447 млн (16-е место), братьев Андрея и Руслана Веревских – $358 млн (19-е место)

На 19.30, как выяснила "Украинская правда", у Зеленского назначена новая встреча – с парламентской фракцией "Слуга народа". По информации издания, она состоится в Офисе президента и будет касаться законопроекта об открытии рынка земли.

"Депутаты собираются на встречу с президентом неохотно. Некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру. Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру", – сообщило издание со ссылкой на собеседников во фракции.

16 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент из-за распространения коронавирусной инфекции изменит график работы, поэтому 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля будут не пленарные сессии, как предусмотрено календарным планом, а работа в комитетах. 17 марта Рада планирует провести внеочередное заседание, чтобы изменить календарный план работы, а также рассмотреть вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса, сообщил Разумков.

Зеленский заявил, что изменение графика работы Рады недопустимо, поскольку парламент должен рассматривать жизненно важные для экономики страны законы, в том числе о земельной реформе. По данным "Украинской правды", депутатам осталось рассмотреть 720 поправок к законопроекту о рынке земли.

Нардеп от "Слуги народа", представитель Кабинета Министров в Раде Василий Мокан сказал в комментарии изданию "ГОРДОН", что в настоящее время идет поиск юридического механизма, который позволил бы наладить дистанционную работу парламентариев.

С 18 марта Зеленский поручил ужесточить карантинные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса и остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки, а также закрыть метрополитены. "Мягкотелость и либеральность – союзники коронавируса", – сказал глава государства. В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.