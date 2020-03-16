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В Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус

Незадолго до смерти у женщины взяли анализы на COVID-19, результаты ожидаются в ближайшее время, сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

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Результаты тестов умершей еще не пришли
Результаты тестов умершей еще не пришли
Фото: ЕРА

В Черновцах 16 марта умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Пациентка скончалась около 19.00.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1269910283217007

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: смерть, Черновцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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