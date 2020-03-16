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Кешбэк на покупку порноконтента и миллионы на закупку медоборудования. Как украинский бизнес отреагировал на введение карантина из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения из-за быстрого распространения коронавируса объявила пандемию. В Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано пять случаев заражения, один из которых – со смертельным исходом. "ПриватБанк", Monobank, фонды Рината Ахметова и Виктора Пинчука, компания "Новая почта", бизнесмены Олег Гороховский, Евгений Черняк, Андрей Федорив, Ярослава Гресь, Андрей Ставницер, Сергей Погребной, Дмитрий Бенко, Михаил Харенко и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отреагировали на введение карантина в Украине.

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Представители украинского бизнеса инициировали закупку медоборудования в связи с эпидемией коронавируса
Представители украинского бизнеса инициировали закупку медоборудования в связи с эпидемией коронавируса
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украинский бизнес, блогеры и представители шоу-бизнеса выделили личные средства на приобретение медоборудования для украинских больниц, открыли доступ к платным образовательным платформам и временно ввели бесплатную доставку медикаментов и продуктов питания для пожилых людей в связи с введением в стране 11 марта карантинных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Издание "ГОРДОН" сообщает об этих благотворительных инициативах. 

13 марта Фонд Рината Ахметова объявил о закупке для медицинских учреждений Мариуполя (Донецкая область) анализатора проб в комплекте с тест-картриджами.

"Оборудование предназначено для качественного определения в лабораторных условиях нового коронавируса COVID-19, вызывающего тяжелые осложнения. Анализатор выдает результаты теста всего за два часа", – говорится в заявлении Фонда. 

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/3818565161517681

Основатель маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федорив 13 марта анонсировал бесплатный доступ к авторскому образовательному курсу по маркетингу. 

"Хочу, чтобы люди, которые остались дома на карантине: предприниматели, маркетологи, студенты, – могли получить порцию знаний и вдохновения", – написал он. 

https://www.facebook.com/andriy.fedoriv/videos/10157327609688198/

Соучредитель Monobank Олег Гороховский 13 марта в Facebook заявил, что всем клиентам банка подключен временный кешбэк в размере 20% от стоимости покупки на оплату в PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, Megogo, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play. 

"Нескучной вам самоизоляции!" – подытожил Гороховский. 

https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/3273039479391354

Руководитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк спустя два дня после введения карантина на своей странице в Facebook сообщил, что предприятие выделит 25 млн грн на закупку оборудования и средств личной защиты для больниц Полтавской области. 

https://www.facebook.com/nova.poshta.official/videos/207753003899213/

"ПриватБанк" на официальном сайте отчитался о передаче в больницы Киева, Одессы и Лисичанска четырех аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), приобретенных за средства банка и пожертвования клиентов. 

Лидер группы "Океан Ельзи", народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что передаст 1 млн грн на приобретение медоборудования, которое будет установлено в больницах Львовской и Одесской областей. 

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/1593152034141888

Руководитель сервиса курьерской доставки Kuznya Delivery в Вараше Ровенской области Дмитрий Бенко на своей странице в Facebook сообщил, что на время карантина компания будет бесплатно доставлять медикаменты и продукты питания пожилым людям, проживающим в этом городе. 

https://www.facebook.com/DmitriyBenk0/posts/1343971339143636

Руководитель украинской компании Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь 16 марта опубликовала в Facebook отчет о результатах сбора средств среди представителей украинского бизнеса, экспромтом объявленного на ее странице 15 марта. 

По словам Гресь, учредитель Monobank Гороховский, инициировавший сбор средств на покупку аппаратов для искусственного дыхания, за сутки собрал 25 млн грн.

"Часть аппаратов уже куплена. Горжусь, что один из них передает наша семья", – подчеркнула она. 

Гресь сообщила, что участие в экспромт-сборе приняли Фонд Виктора Пинчука, оплативший покупку 10 аппаратов ИВЛ, глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, бизнесмены Андрей Ставницер и Сергей Погребной, юрист Михаил Харенко. 

"Украинцы – конечно, дивный народ. Когда все хорошо, в Facebook стоит бесконечная ругань, но когда приходит истинная жопа, из офисов, заводов, магазинов и спортзалов, из аптек и метро, из машин и троллейбусов выходят воины света. Вместе мы совершенно непобедимы, особенно когда моем руки!" – резюмировала Гресь.

https://www.facebook.com/yaroslava.gres/posts/10221255222387242

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Большинство заболевших – 80 860 человек – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, Facebook, Виктор Пинчук, эпидемия, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, ПриватБанк, карантин, Новая почта, Pornhub, Олег Гороховский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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