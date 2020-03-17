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Россия 18 марта закроет въезд для иностранцев

Правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну из-за распространения коронавируса.

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Правительство РФ ввело ограничения на въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая
Правительство РФ ввело ограничения на въезд иностранцев с 18 марта до 1 мая
Фото: ЕРА

Правительство России 16 марта приняло решение ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ограничения вступят в силу в полночь с 17-го на 18 марта и продлятся до 1 мая.

Они не распространяются на водителей грузового транспорта, на дипломатов и лиц, постоянно проживающих в России. Кроме того, пересекать границу смогут экипажи кораблей и поездов.

Министерству иностранных дел РФ поручено приостановить выдачу виз иностранным гражданам, за исключением дипломатических и служебных виз, а также частных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника.

Отдельно подчеркивается, что въезд будет ограничен и для граждан Беларуси.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, к 16 марта общее число зараженных в мире составило 167 511, 6606 человек скончались.

В России за последние сутки подтвердили 30 случаев коронавируса, общее количество заразившихся увеличилось до 93.

Теги: Россия, Беларусь, иностранцы, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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