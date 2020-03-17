"Подобных мер в стране никогда не было". Из-за коронавируса в Германии закрывают пабы, бордели и спортивные залы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что чем добросовестнее жители страны будут придерживаться принятых ограничений, тем быстрее удастся справиться с эпидемией коронавируса. По состоянию на 16 марта в Германии подтверждено 6012 случаев инфицирования, 13 из них закончились летально.

Меркель заявила, что самой эффективной мерой против инфекции является увеличение расстояния между людьми Фото: EPA

Немецкое правительство решило ввести строгие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. О них канцлер Ангела Меркель объявила на пресс-конференции вечером 16 марта, сообщает пресс-служба правительства.

Она сказала, что все меры были согласованы с премьер-министрами федеральных земель (Германия состоит из 16 земель).

Как сказано в соглашении, в Германии будут работать продуктовые супермаркеты, аптеки, автозаправочные станции, банки, службы доставки, почтовые отделения, парикмахерские, прачечные и газетные киоски. В то же время в стране закроют театры, оперные и концертные залы, музеи, торговые ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха, зоопарки, спортивные залы, бассейны, игровые площадки, клубы, дискотеки, казино, бордели, бары и пабы. Правительство решило не закрывать рестораны, но ограничить время их работы – с 6.00 до 18.00. При этом администрация ресторанов должна соблюдать расстояние между столами или регулировать количество посетителей.

В документе не указано, на какой период введены ограничения.

На пресс-конференции Меркель призвала немцев не планировать отпуски, сообщает Deutsche Welle. Не должно быть никаких поездок на отдых внутри страны или за ее пределы, подчеркнула канцлер. Ожидается, что Deutsche Bahn – основной железнодорожный оператор – ограничит перевозки.

"В нашей стране никогда не было подобных мер", – сказала Меркель.

По ее словам, наиболее эффективной мерой против инфекции является увеличение расстояния между людьми, поэтому "нужно сократить социальные контакты", но при этом "максимально сохранить экономическую жизнь". По мнению Меркель, чем добросовестнее жители люди будут придерживаться ограничений, тем быстрее удастся преодолеть проблему. Она сказала, что, к примеру, нет смысла закрывать школы, если ученики во время карантина встречаются на другой территории.

Некоторые ограничительные меры были приняты в Германии ранее. Например, с 16 марта по 24 апреля в стране прекратили работу школы и дошкольные учреждения, сообщила "Немецкая волна". Кроме того, с 16 марта Германия частично закрыла границу с пятью странами – Францией, Австрией, Люксембургом, Швейцарией и Данией – проинформировала пресс-служба правительства.

По данным Института Роберта Коха, по состоянию на 16 марта в Германии подтверждено 6012 случаев инфицирования коронавирусом, 13 из них закончились летально. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, Германия занимает четвертое место в Европе по количеству инфицированных после Италии, Испании и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирусом инфицировано 168 019 человек в более чем 140 странах, 6610 человек скончались. Большинство заболевших – 81 077 человек – жители Китая.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.