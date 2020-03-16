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"Надо разорвать цепи передачи коронавируса". Глава ВОЗ обеспокоен ростом заболеваемости COVID-19 в мире

На прошлой неделе произошел существенный рост случаев заражения коронавирусом COVID-2019, большинство новых заболевших живут за пределами Китая, констатировал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, соблюдения мер гигиены недостаточно для того, чтобы погасить пандемию.

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Гебрейесус: Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто заражен. Проверьте каждое подозрение
Гебрейесус: Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто заражен. Проверьте каждое подозрение
Фото: ЕРА

В мире на минувшей неделе произошел быстрый рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, за пределами Китая заболевает больше людей, чем в этой стране. Об этом на брифинге 16 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, текст его выступления приводит пресс-служба ВОЗ.

"В остальном мире зарегистрировано больше случаев заражения и смертей, чем в Китае. Мы стали свидетелями быстрого роста мер социального дистанцирования, таких как закрытие школ, отмена спортивных мероприятий и т.д. Но мы не увидели немедленного прогресса в тестировании, изоляции и отслеживании контактов, что является основой ответа на вспышку. Меры по социальному дистанцированию могут помочь уменьшить передачу вируса и позволить системам здравоохранения справиться с ситуацией. Мытье рук и кашель в локоть снижают риск для человека и окружающих. Но самих по себе этих мер недостаточно для того, чтобы погасить пандемию", – сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что ВОЗ направила в 120 стран 1,5 млн наборов для тестов на COVID-19.

"Наиболее эффективный способ предотвратить заражение и спасти жизни – разорвать цепи передачи. Чтобы сделать это, вы должны проверять и изолировать. Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто заражен. У нас простое сообщение для всех стран: тест, тест, тест. Проверьте каждое подозрение", – обратился гендиректор ВОЗ к представителям медицинских служб мира.

Он призвал регистрировать все случаи заражения, даже протекающие в легкой форме, а заболевших – изолировать в медучреждениях. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

В Китае за минувшие сутки коронавирусом заразилось 16 человек, в других странах – 10 955. С начала вспышки коронавирусной инфекции в КНР в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 3213 человек умерли.

Теги: Китай, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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