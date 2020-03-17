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"Вызывает недоумение". В РФ отреагировали на заявление Лукашенко, что "Россия вся полыхает от коронавируса"

В российском правительстве отметили, что ограничения въезда с территории Беларуси были введены из-за того, что республика не закрыла свою границу. Так в ведомстве отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что РФ полыхает от коронавируса.

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В Беларуси зафиксировано 36 пациентов с коронавирусной инфекцией
В Беларуси зафиксировано 36 пациентов с коронавирусной инфекцией
Фото: EPA

В правительстве Российской Федерации отметили, что заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что РФ полыхает от коронавируса, вызвало у них недоумение. Об этом говорится на сайте российского правительства.

"Вызывают недоумение высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России. Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В российском правительстве отметили, что ограничения въезда с территории Беларуси были введены из-за того, что республика не перекрыла границы с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции.

О закрытии границы с Беларусью премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 16 марта на оперативном совещании с вице-премьерами.

По данным министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 16 марта в стране зафиксировано 36 пациентов с коронавирусной инфекцией, летальных случаев не было. 

В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом 16 марта увеличилось до 93 человек, под наблюдением – 15 тыс. человек. Летальных случаев в РФ тоже не зафиксировано.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирусом инфицировано 168 019 человек в более чем 140 странах, 6610 человек скончались. Большинство заболевших – 81 077 человек – жители Китая.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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