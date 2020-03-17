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До 3 апреля прекращается работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Крыма

Пропуск на территорию аннексированного Крыма и выезд из него на материковую Украину будет запрещен всем, кроме граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

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Меры вводятся с целью остановить коронавирус
Меры вводятся с целью остановить коронавирус
Фото: dpsu.gov.ua

Временно прекращается пропуск на территорию аннексированного Крыма и выезд из него для некоторых категорий граждан с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополя и выезда с нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства проводится по согласованию с министерством вместе с администрацией Государственной пограничной службы.

"Подчеркиваем, что временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины из КПВВ, но и позволит их защитить. В первую очередь – пожилых людей, ведь по медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным", – добавили в министерстве.

https://www.facebook.com/MinistryforTOTandIDPs/posts/2771539099626705

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Во всем мире по состоянию на вечер 16 марта зафиксировано 168 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 151 стране, число жертв нового вируса достигло 6610.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

Теги: Крым, Украина, украинец, дипломаты, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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