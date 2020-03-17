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В мире коронавирусом заразились 168 019 человек

В Китае за последние сутки от коронавируса умерло 29 человек, общее число заразившихся с начала вспышки составило 81 077. За пределами КНР число летальных исходов за сутки составило 848, общее число заразившихся – 86 434.

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Число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило эти показатели в КНР
Число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило эти показатели в КНР
Фото: ЕРА

Во всем мире по состоянию на вечер 16 марта зафиксировано 168 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 151 стране, число жертв нового вируса достигло 6610. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, всего с момента вспышки зафиксировано 81 077 случаев заболевания (29 человек заболели за последние сутки), 3218 человек погибли (14 – за последние сутки).

За пределами КНР число случаев заражения достигло 86 434, из них 13 874 – за последние сутки. Погибло уже 3388 человек (848 – также за последние сутки).

Таким образом, число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

Теги: Китай, ВОЗ, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, пандемия, коронавирус
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