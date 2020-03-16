Миссия ВОЗ по борьбе с коронавирусом не смогла попасть в Черновцы

По информации Черновицкой ОГА, эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые приехали в Украину для оценки действий медиков по борьбе с коронавирусной инфекцией, отбыли в свои страны из-за закрытия границ.

Миссия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом не смогла посетить Черновцы: из-за закрытия границ эксперты вынуждены были уехать домой. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"Миссия ВОЗ была вынуждена вернуться в свои страны в связи с закрытием границ, поэтому не смогла непосредственно посетить Черновцы", – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что департамент здравоохранения ОГА провел с экспертами ВОЗ совещание по Skype.

"Во время совещания эксперты проанализировали случаи подтвержденной болезни COVID-19 в области (на тот момент их было два), алгоритм и тактику действий соответствующих служб. По оценкам экспертов ВОЗ, работники медицинской отрасли Черновицкой области действовали правильно, четко и скоординированно, приняли правильные эпидемиологические и клинические решения", – заявили в Черновицкой ОГА.

Когда именно состоялось совещание, пресс-служба не уточняет.

В начале марта, по словам и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина, в Украину должны были приехать две миссии ВОЗ: одна группа должна была "отрабатывать план готовности Украины к возможному распространение коронавируса", вторая – обсуждать "отработку диагностических методов на уровне каждого региона Украины".

О результатах работы миссий не сообщалось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 лечат шестерых украинцев, одна гражданка Украины скончалась.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.