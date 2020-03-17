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Рада одобрила законопроект о поддержке налогоплательщиков на период эпидемии коронавируса

Законопроект №3220, одобренный сегодня Радой, направлен на защиту как малого, так и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала во время эпидемии коронавируса.

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Документ поддержало 359 народных депутатов
Документ поддержало 359 народных депутатов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада сегодня одобрила закон №3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19). Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовало 359 народных депутатов.

Он направлен на защиту малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала.

Документ призван ввести налоговые и неналоговые льготы, связанные со сроками уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислением штрафных санкций, пени и так далее.

Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Документ предлагает не начислять и не уплачивать в период с 1 марта по 30 апреля 2020 плату за землю и не платить налог на недвижимость.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, эпидемия, законопроект, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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