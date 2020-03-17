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ПОЛИТИКА

Рада поддержала кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора Украины

И.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова стала первой женщиной – генеральным прокурором в истории Украины.

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Кандидатуру Венедиктовой поддержала Рада
Кандидатуру Венедиктовой поддержала Рада
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Верховная Рада поддержала назначение генеральным прокурором Украины и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За такое решение проголосовали 269 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя Венедиктову в Раде, подчеркнул, что она может стать первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.

Отвечая на вопросы нардепов, Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований, и пообещала не продавать и не "сливать" дела.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Зеленский 16 марта внес на рассмотрение парламента проект постановления о даче согласия на назначение генеральным прокурором Венедиктовой.

Венедиктова была назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года, до этого была депутатом Рады от "Слуги народа".

По данным СМИ, на пост генпрокурора кроме Венедиктовой также претендовал нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, назначение, ГБР
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