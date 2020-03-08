Венедиктова подала в суд на "Украинскую правду" и "Центр противодействия коррупции"

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова обратилась в суд из-за статьи "Украинской правды" о вероятном влиянии ее мужа на деятельность ГБР.

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала в суд на общественную организацию "Центр противодействия коррупции" и издание "Украинская правда" за статью "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке". Об этом она рассказала в Facebook 7 марта.

Венедиктова утверждает, что опубликованная в статье информация будто-то бы ее муж Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР, а Руслан Бирюков был назначен ее советником благодаря Колеснику не соответствует действительности.

Венедиктова требует компенсацию в 150 тыс. грн у ответчиков: "Украинской правды", редактора-основателя издания Алены Притулы и "Центра противодействия коррупции".

"Цель показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство – это базовые принципы", – отметила руководитель ГБР.

Муж Венедиктовой работает в Департаменте киберполиции. В статье "Украинской правды" говорится, что Венедиктова берет супруга на важные встречи и даже на собеседования с потенциальными сотрудниками.

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook прокомментировал иск Венедиктовой шуткой: "Иск, надеюсь, она написала лучше подозрения [пятому президенту Украины Петру] Порошенко".

Венедиктова назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года.