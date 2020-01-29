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ПОЛИТИКА

Венедиктова намерена подать в суд на "Наші гроші з Денисом Бігусом"

СМИ распространяют информацию, направленную на дискредитацию как Государственного бюро расследований, так и личности его главы, заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Венедиктова: Будет иск в суд
Венедиктова: Будет иск в суд
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова намерена подать в суд иск на журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в связи с распространением информации о том, что ее супруг Денис Колесник якобы влияет на кадровую политику в ГБР. Об этом она сообщила "Українським новинам".

"Неправдивая и ничем не подкрепленная информация, направленная на дискредитацию меня и бюро. Будет иск в суд", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что муж никак не влияет на кадровую политику Госбюро расследований и не знаком с Русланом Бирюковым, который, по данным СМИ, благодаря ему был назначен советником Венедиктовой.

Информацию о влиянии супруга Венедиктовой 28 января обнародовало издание "Украинская правда". "Наші гроші з Денисом Бігусом" писали о том, что новый заместитель Венедиктовой Александр Соколов связан с ней через бизнес жены.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора Ирину Венедиктову.

Теги: СМИ, расследование, Государственное бюро расследований, Ирина Венедиктова, ГБР
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