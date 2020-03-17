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Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой генпрокурором. Предыдущего главу Офиса генпрокурора Руслана Рябошапку Верховная Рада сместила с должности 5 марта.

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Венедиктову назначили врио директора ГБР 27 декабря 2019 года
Венедиктову назначили врио директора ГБР 27 декабря 2019 года
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о даче согласия на назначение генеральным прокурором врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Проект под №3227 размещен на сайте парламента.

16 марта президент призвал депутатов Рады не прекращать работу в пленарном режиме из-за коронавируса, чтобы, в частности, обеспечить назначение нового главы Офиса генпрокурора.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Венедиктова была назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года, до этого была депутатом Рады от "Слуги народа".

По данным СМИ, на пост генпрокурора, кроме Венедиктовой, также претендовал нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ГБР
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