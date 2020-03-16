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Разумков ночью собирает глав фракций Рады, возможно, речь пойдет о введении чрезвычайного положения – Рахманин

По мнению нардепа от фракции "Голос" Сергея Рахманина, введение чрезвычайного положения в Украине под предлогом борьбы с коронавирусом облегчит власти решение политических вопросов. Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщает, что консультации спикера Рады Дмитрия Разумкова с главами депутатских фракций и групп начнутся в 23.00.

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В случае введения чрезвычайного положения Рада должна работать в сессионном режиме
В случае введения чрезвычайного положения Рада должна работать в сессионном режиме
Фото: ua.depositphotos.com

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в 23.00 16 марта, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в руководстве одной из парламентских фракций.

По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое намечено на 8.00 17 марта.

Информацию агентства подтвердил в Facebook глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБО. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", – написал Рахманин.

Он считает, что президент Владимир Зеленский намерен объявить чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а в этой ситуации необходимо, чтобы парламент работал в режиме сессии.

"Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решение политических вопросов, – точно. Любая акция неповиновения, например, по поводу появления "консультативной зрады", будет незаконной", – отметил нардеп.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2516826175249576&id=100007666530659

13 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о коронавирусе.

16 марта на заседании согласительного совета Разумков сообщил, что пленарные заседания, намеченные на 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля, не состоятся из-за эпидситуации в стране. Депутаты переходят в режим работы в комитетах, сказал спикер. Однако президент Зеленский выступил против прекращения работы Рады.

Теги: Верховная Рада, Сергей Рахманин, чрезвычайное положение, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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