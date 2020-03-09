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Разумков заявил, что у него "достаточно хорошие отношения" с Зеленским. СМИ писали, что у них конфликт

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что он остается в команде президента Владимира Зеленского, и в профессиональном плане, и в личном у них хорошие отношения. В конце февраля "Украинская правда" писала, что у политиков состоялся жесткий разговор, во время которого глава государства сказал спикеру: "Не нравится – освобождай место".

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Разумков сказал, что у него нет конфликта с Зеленским
Разумков сказал, что у него нет конфликта с Зеленским 
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое вышло 8 марта, что у него "достаточно хорошие отношения" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналист Евгений Киселев сказал Разумкову, что в последнее время в СМИ появлялись материалы о сложных отношениях спикера Верховной Рады и президента. "Глядишь, и вас попросят на выход, как попросили [премьера Алексея] Гончарука", – обратился Киселев к Разумкову.

"Не знаю, кто что пишет, кто что говорит... Но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем и в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое мнение, но, думаю, президент его разделяет", – ответил Разумков. 

Он сказал, что остается в команде президента и ему нравится работа спикера. 

"Мне кажется, что это не худший вариант, который мог быть. И мне нравится моя работа, надеюсь, я ее выполняю более-менее неплохо", – отметил спикер.

В конце февраля "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание. 

По данным опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, который проводили в конце января, украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Разумкову. Президенту скорее или полностью доверяют 49,4% респондентов, Разумкову  36,2%.

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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