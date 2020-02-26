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У Разумкова был жесткий разговор с Зеленским. Тот сказал: "Не нравится? Освобождай место" – источники "Украинской правды"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал президенту Владимиру Зеленскому недовольство из-за серии скандалов, в которые были вовлечены нардепы от "Слуги народа", и предложил поставить на голосование вопрос о своей отставке. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Украинская правда".

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Источники сообщают о ссоре Разумкова и Зеленского
Источники сообщают о ссоре Разумкова и Зеленского
Фото: ЕРА

У председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова состоялся жесткий разговор с президентом Владимиром Зеленским, в котором спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты от пропрезидентской фракции "Слуга народа". Об этом со ссылкой на свои источники 26 февраля написала "Украинская правда".

"Спикер предпочел бы меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают "слуги", и хочет, чтобы более активную позицию по "зашкварам" занимала партия. Президент, по данным собеседников УП, ответил довольно прозрачно: "Не нравится – освобождай место". Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщил автор публикации Алексей Братущак.

Разногласия Разумкова с Офисом президента возникали и ранее, отмечает он.

"Еще осенью [тогдашний глава Офиса президента] Андрей Богдан обвинял спикера в саботаже президентских инициатив. Якобы Разумков притормозил законодательный "турборежим". В этих разговорах доходило до матов и слов а-ля "ты нам по гроб жизни обязан", – утверждает Братущак со ссылкой на анонимных представителей команды президента.

Разумков публично отрицал серьезный конфликт с Богданом, хотя признавал наличие разногласий.

"Все более очевидная самостоятельность и амбиции Разумкова диктуют изменения как в поведении парламента, так и в отношениях с Зеленским. По сути, у президента и спикера на данном этапе разные интересы. У Зеленского – что-то сделать за свой первый и последний президентский срок. Пусть даже и не популярное. У Разумкова – увеличить свою популярность, чтобы заменить Зеленского в главном кресле страны, когда придет его время", – подытожили в "Украинской правде".

Политтехнолог Разумков в 2019 году был основным публичным спикером кандидата в президенты Зеленского во время предвыборной кампании, затем возглавил партию "Слуга народа". Став спикером парламента, уступил пост главы партии Александру Корниенко.

За время каденции нового парламента во фракции "Слуги народа" произошли несколько скандалов, они были связаны с нардепами Анной Скороход, Богданом Яременко, Романом Иванисовым, Евгением Брагаром и другими.

Теги: Владимир Зеленский, скандал, Алексей Братущак, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан
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